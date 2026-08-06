В аэропорту Лейпцига обезвредили взрывчатку с найденного беспилотника

Устройство обезвредили путем контролируемого взрыва вблизи территории аэропорта.
Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт назвал случившееся «новым уровнем опасности». «Замеченные дроны — это то, с чем мы сталкивались и в прошлом. Однако оснащенный взрывчаткой дрон на территории аэропорта — это уже новый сценарий угрозы», — сказал он.
В ночь на 5 августа аэропорт Лейпцига приостанавливал работу. Позднее вблизи одной из взлетно-посадочных полос был обнаружен беспилотник, оснащенный взрывчаткой и детонатором.
Ночью один из грузовых самолетов столкнулся с неизвестным объектом. Борт благополучно приземлился. Специалисты обнаружили у него незначительные повреждения. Был ли этот объект вторым беспилотником, пока неизвестно.