Трамп заявил, что у европейских стран нет хороших армий

ВАШИНГТОН, 6 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что у европейских союзников Соединенных Штатов слабые армии.
«У них нет хороших вооруженных сил, потому что они слишком долго полагались на нас. Я им сказал, НАТО, что они не могут делать этого», — сказал Трамп, выступая перед сторонниками в казино Лас-Вегаса.
Так он описал европейских союзников, закупающих оружие у США, в том числе для Украины. По словам президента США, предыдущая администрация во главе с Джо Байденом раздала вооружений на 350 миллиардов долларов. Это число Трамп ранее озвучивал в контексте переданной Киеву военной помощи.
«Мы унаследовали ужасный беспорядок. Сонный Джо ставил под угрозу нашу армию. Они отдали столько всего просто так. 350 миллиардов, я бы сказал, что это много денег», — сказал Трамп.
Он отметил, что теперь европейцы готовы покупать оружие США.
«Я продаю все. Они готовы платить. Это европейцы и их деньги», — сказал президент США.