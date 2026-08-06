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Трамп рассчитывает заключить сделку с Ираном

Американский президент заявил, что не хочет убивать людей.

ВАШИНГТОН, 6 августа. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп заявил, что США продолжают консультации с Ираном и рассчитывают на достижение договоренностей.

«Я бы предпочел заключить сделку, поскольку не хочу убивать людей», — сказал он, говоря о возможных договоренностях с Тегераном. «Но мы ведем диалог. Давайте посмотрим, что получится», — добавил он во время выступления в пригороде Лас-Вегаса (штат Невада) 5 августа. «Но они нас уважают», — утверждал американский лидер, имея в виду власти исламской республики.

США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий достигнутых договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива.

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