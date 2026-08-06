«Руководство Евросоюза, располагая сведениями о реальном положении дел, всеми силами пытается удержать киевский режим на плаву, а ВСУ — от разгрома», — сказал дипломат «Известиям».
Масленников добавил, что одних поставок западного оружия Украине уже недостаточно и ей требуется дополнительный кадровый ресурс. По его словам, действия ЕС также связаны с внутренними спорами о дальнейшем финансировании украинских беженцев.
Ранее KP.RU сообщал, что самой серьезной проблемой ВСУ на сегодняшний день является катастрофическая нехватка солдат. Президент Владимир Путин подчеркивал, что численность группировки ВС России в зоне спецоперации превышает 700 тысяч человек.
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