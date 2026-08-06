Внуково перешло на обслуживание рейсов по согласованию

Аэропорт Внуково временно изменил порядок приёма и отправки воздушных судов, перейдя на работу по согласованию с соответствующими органами.
Об этом сообщила Росавиация.
Ограничения на использование воздушного пространства в районе авиагавани введены для обеспечения безопасности полётов.
В ведомстве уточнили, что в расписании возможны корректировки, и рекомендовали пассажирам отслеживать статус рейса через онлайн-табло аэропорта.
Ранее аэропорт московского авиаузла Домодедово в интересах безопасности временно перешёл на обслуживание рейсов по согласованию с соответствующими органами.