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Внуково перешло на обслуживание рейсов по согласованию

Аэропорт Внуково временно изменил порядок приёма и отправки воздушных судов, перейдя на работу по согласованию с соответствующими органами.

Источник: RT на русском

Аэропорт Внуково временно изменил порядок приёма и отправки воздушных судов, перейдя на работу по согласованию с соответствующими органами.

Об этом сообщила Росавиация.

Ограничения на использование воздушного пространства в районе авиагавани введены для обеспечения безопасности полётов.

В ведомстве уточнили, что в расписании возможны корректировки, и рекомендовали пассажирам отслеживать статус рейса через онлайн-табло аэропорта.

Ранее аэропорт московского авиаузла Домодедово в интересах безопасности временно перешёл на обслуживание рейсов по согласованию с соответствующими органами.