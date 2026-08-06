Все больше европейцев хотят переехать в Россию, рассказал внук де Голля

«Все больше и больше людей в Европе, в том числе во Франции, хотят переехать в Россию… Они больше не находят себе места в своей стране, которую покинули моральные ценности, такие как семья, духовность, вера, а также стремление к идеалу, в том числе и в воспитании наших детей», — сказал агентству де Голль.