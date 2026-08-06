Трамп рассказал, почему в США может «начаться ад»

ВАШИНГТОН, 6 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что из-за выдвигающихся на должности в конгресс демократов, сочувствующих идеологии социализма, в стране уже к концу года может наступить жизнь в аду.
«В конце года ничего не будет, а только смерть, нищета, жизнь в аду. Грязь, преступность, разрушение, стыд», — сказал Трамп сторонникам в Лас-Вегасе.
По его словам, кандидаты на выборные должности от демократов, которые дают обещания, похожие на идеи социализма, «это величайшая угроза» для США.
«Я был бы величайшим коммунистом в истории», — заявил Трамп, объяснив, что обещания бесплатного жилья и аренды оборачиваются изъятием частной собственности в пользу государства.
«Вы потеряете свои дома, квартиры. Тогда коммунисты заберут у нас 100%», — предупредил Трамп.
Трамп резко высказался об одном из будущих кандидатов в сенат на предстоящих в ноябре выборах — Абдул Эль-Сайеде, который выиграл право выдвинуться от демократов в штате Мичиган. Президент США заявил, что политик не только является «коммунистом», но и ненавидит Израиль.
Новый состав конгресса будет приведен к присяге в январе 2027 года.