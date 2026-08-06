Трамп рассказал, почему в США может «начаться ад»

Трамп резко высказался об одном из будущих кандидатов в сенат на предстоящих в ноябре выборах — Абдул Эль-Сайеде, который выиграл право выдвинуться от демократов в штате Мичиган. Президент США заявил, что политик не только является «коммунистом», но и ненавидит Израиль.