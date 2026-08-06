Швейцария продолжает кампанию по демонизации России, заявил посол

По словам дипломата, официальный Берн продолжает придерживаться прокиевской внешнеполитической позиции, развивает сотрудничество с НАТО и Евросоюзом, а также поддерживает санкционные меры, введённые Брюсселем.
Гармонин также отметил, что швейцарские спецслужбы и некоторые представители политических кругов, по его мнению, регулярно «пытаются демонизировать Россию, преподнести её в качестве основополагающей угрозы безопасности страны».
Ранее Правительство Швейцарии выступило против законодательного закрепления статуса нейтральной страны. Официальный представитель МИД России Мария Захарова увидела в этом продолжение исторической политики «гибкости», выгодной Берну.
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