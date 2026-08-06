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Киев использует самые извращенные методы террористов, заявили в МИД

Любинский: Киев использует методы террористов, подобно ИГИЛ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Киев, не гнушаясь, использует самые извращенные методы террористов, подобно ИГИЛ* или «Аль-Каиде»*, заявил в интервью РИА Новости заместитель главы МИД России Дмитрий Любинский.

«Приоритетное внимание МИД России с фактами в руках уделяет вскрытию и разоблачению террористической сущности киевского режима, не гнушающегося самыми извращенными методами террористов и экстремистов в духе активности ИГИЛ* или “Аль-Каиды*”, — сказал он агентству.

Россия будет прилагать все больше усилий к доведению до мирового сообщества свидетельств террора Киева, добавил дипломат.

*запрещенные в России террористические организации.