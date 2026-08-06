Киев использует самые извращенные методы террористов, заявили в МИД

«Приоритетное внимание МИД России с фактами в руках уделяет вскрытию и разоблачению террористической сущности киевского режима, не гнушающегося самыми извращенными методами террористов и экстремистов в духе активности ИГИЛ* или “Аль-Каиды*”, — сказал он агентству.