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Трамп заявил об отсутствии сильных войск у союзников США в Европе

Европейские государства «слишком долго полагались» на Соединенные Штаты, считает американский лидер.

ВАШИНГТОН, 6 августа. /ТАСС/. Глава американской администрации Дональд Трамп заявил, что у европейских союзников США по НАТО слабые вооруженные силы. Такую оценку он привел во время выступления в пригороде Лас-Вегаса (штат Невада).

По словам Трампа, администрация его предшественника на высшем государственном посту Джо Байдена «в значительной степени подорвала состояние вооруженных сил» США. «Они все раздали, они так много раздали, $350 млрд — это очень большие деньги», — заявил президент, не конкретизировав, на какие цели были истрачены эти деньги. Ранее он неоднократно обвинял администрацию Байдена в передаче Украине вооружений на указанную сумму.

«Я же все продаю, а они, европейцы, готовы платить», — добавил он. «У них нет хороших вооруженных сил, потому что они слишком долго полагались на нас. Я им сказал, что они, НАТО, больше не могут этого делать», — подчеркнул Трамп.

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