Трамп назвал армии европейских стран слабыми

Президент США Дональд Трамп заявил, что европейские союзники Соединённых Штатов не имеют хороших армий, поскольку слишком долго полагались на американскую военную мощь.
Об этом он сказал, выступая перед сторонниками в Лас-Вегасе.
Как следует из выступления, американский лидер раскритиковал обороноспособность стран НАТО.
По словам Трампа, предыдущая администрация во главе с экс-президентом США Джо Байденом безвозмездно раздала вооружений на колоссальную сумму, которую он оценил в $350 млрд. Он отметил, что теперь ситуация изменилась.
«Я им сказал, НАТО, что они не могут делать этого», — заявил Трамп, говоря о привычке союзников полагаться на США.
Он подчеркнул, что теперь европейские страны готовы платить и он намерен продавать им оружие.
Ранее американский телеканал CNN сообщил, что американские военные израсходовали почти 80% запасов ключевых ракет-перехватчиков.