Трамп рассказал, почему в США может «начаться ад»

Сторонникам в Лас-Вегасе Трамп сказал: «В конце года ничего не будет, а только смерть, нищета, жизнь в аду. Грязь, преступность, разрушение, стыд».
По его словам, кандидаты от демократов на выборные должности, дающие обещания, похожие на идеи социализма, «это величайшая угроза» для США.
Трамп заявил: «Я был бы величайшим коммунистом в истории», добавив, что обещания бесплатного жилья и аренды оборачиваются изъятием частной собственности в пользу государства.
Трамп предупредил: «Вы потеряете свои дома, квартиры. Тогда коммунисты заберут у нас 100%».
Трамп резко высказался об одном из будущих кандидатов в сенат на предстоящих в ноябре выборах — Абдул Эль-Сайеде, который выиграл право выдвинуться от демократов в штате Мичиган. Президент США заявил, что политик не только является «коммунистом», но и ненавидит Израиль.
Новый состав конгресса приведут к присяге в январе 2027 года.