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Трамп рассказал, почему в США может «начаться ад»

Президент США Дональд Трамп заявил, что в связи с выдвигающимися в конгресс демократами, сочувствующими идеологии социализма, в стране уже к концу года может наступить жизнь в аду.

Источник: Reuters

Сторонникам в Лас-Вегасе Трамп сказал: «В конце года ничего не будет, а только смерть, нищета, жизнь в аду. Грязь, преступность, разрушение, стыд».

По его словам, кандидаты от демократов на выборные должности, дающие обещания, похожие на идеи социализма, «это величайшая угроза» для США.

Трамп заявил: «Я был бы величайшим коммунистом в истории», добавив, что обещания бесплатного жилья и аренды оборачиваются изъятием частной собственности в пользу государства.

Трамп предупредил: «Вы потеряете свои дома, квартиры. Тогда коммунисты заберут у нас 100%».

Трамп резко высказался об одном из будущих кандидатов в сенат на предстоящих в ноябре выборах — Абдул Эль-Сайеде, который выиграл право выдвинуться от демократов в штате Мичиган. Президент США заявил, что политик не только является «коммунистом», но и ненавидит Израиль.

Новый состав конгресса приведут к присяге в январе 2027 года.

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