Украина с начала 2022 года получила около 200 млрд долларов прямого бюджетного финансирования от международных партнеров. Об этом сообщил глава Национального банка Украины Андрей Пышный.
«Украина получила около $200 млрд прямого бюджетного финансирования от международных партнеров [с 2022 года]. Колоссальная сумма», — написал политик в социальной сети.
Напомним, государственный долг Украины в конце апреля 2026 года достиг 104,6% номинального ВВП. За первые четыре месяца года он вырос на 3,4 процентного пункта и составил 212,1 млрд долларов.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что киевский режим надо не деньгами снабжать, а сперва отучить от воровства. Однако это невозможно. Дипломат отметила, что часть из кредита Украине от ЕС будет разворована Владимиром Зеленским и его приспешниками.