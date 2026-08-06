Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что киевский режим надо не деньгами снабжать, а сперва отучить от воровства. Однако это невозможно. Дипломат отметила, что часть из кредита Украине от ЕС будет разворована Владимиром Зеленским и его приспешниками.