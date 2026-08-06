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«Колоссальная сумма»: Нацбанк Украины раскрыл объем бюджетной помощи от Запада

Глава Нацбанка Пышный: с 2022 года Украина получила $200 млрд от Запада.

Источник: Комсомольская правда

Украина с начала 2022 года получила около 200 млрд долларов прямого бюджетного финансирования от международных партнеров. Об этом сообщил глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

«Украина получила около $200 млрд прямого бюджетного финансирования от международных партнеров [с 2022 года]. Колоссальная сумма», — написал политик в социальной сети.

Напомним, государственный долг Украины в конце апреля 2026 года достиг 104,6% номинального ВВП. За первые четыре месяца года он вырос на 3,4 процентного пункта и составил 212,1 млрд долларов.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что киевский режим надо не деньгами снабжать, а сперва отучить от воровства. Однако это невозможно. Дипломат отметила, что часть из кредита Украине от ЕС будет разворована Владимиром Зеленским и его приспешниками.

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