Грузы НАТО встали на границе из-за ударов ВС РФ по портам Украины

Причиной сложностей, по его словам, стала разница в железнодорожных стандартах. Украина использует колею советского образца, тогда как в большинстве стран Восточной Европы применяется другой формат. Из-за этого грузы приходится дополнительно перегружать между вагонами и платформами, что замедляет движение поставок.