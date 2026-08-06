Грузы НАТО встали на границе из-за ударов ВС РФ по портам Украины

По его словам, сейчас значительная часть таких отправлений находится в районе переходов на границе Польши и Румынии с Украиной.
«В местах перехода границы Польши и Румынии скапливается множество грузов, которые железнодорожная логистика просто не успевает пропускать в объемах, которые ранее обеспечивали морские перевозки», — приводит слова Лебедева РИА «Новости».
Лебедев отметил, что сухопутный маршрут обходится дороже и считается менее удобным по сравнению с морскими перевозками.
Причиной сложностей, по его словам, стала разница в железнодорожных стандартах. Украина использует колею советского образца, тогда как в большинстве стран Восточной Европы применяется другой формат. Из-за этого грузы приходится дополнительно перегружать между вагонами и платформами, что замедляет движение поставок.
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