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Грузы НАТО встали на границе из-за ударов ВС РФ по портам Украины

Страны НАТО сократили поставки вооружений и грузов двойного назначения через порты Одесского региона из-за регулярных ударов российских войск. Об этом заявил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, сейчас значительная часть таких отправлений находится в районе переходов на границе Польши и Румынии с Украиной.

«В местах перехода границы Польши и Румынии скапливается множество грузов, которые железнодорожная логистика просто не успевает пропускать в объемах, которые ранее обеспечивали морские перевозки», — приводит слова Лебедева РИА «Новости».

Лебедев отметил, что сухопутный маршрут обходится дороже и считается менее удобным по сравнению с морскими перевозками.

Причиной сложностей, по его словам, стала разница в железнодорожных стандартах. Украина использует колею советского образца, тогда как в большинстве стран Восточной Европы применяется другой формат. Из-за этого грузы приходится дополнительно перегружать между вагонами и платформами, что замедляет движение поставок.

Ранее Life.ru писал, что «Укрзализныця» ищет новые маршруты для зерна вместо портов Одессы. Украинский железнодорожный оператор рассматривает маршруты через дунайские порты, румынскую Констанцу, а также сухопутные направления в Словакию и Венгрию.

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