ПВО уничтожила три БПЛА, летевших на Москву

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Три беспилотника, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны, сообщил мэр Сергей Собянин.
«Три беспилотника, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны», — написал мэр в своем канале на платформе «Макс».
Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, добавил он.
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