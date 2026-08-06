NBC узнал о сотнях пострадавших жителей после авиаударов США по Йемену

По их сведениям, нанесенные 17 и 28 апреля 2025 года удары унесли жизни примерно 150 мирных жителей, еще 200 были ранены. 6 апреля 2025 года атаке подвергся частный дом, но число жертв этого удара пока не известно. Как отмечается, всего за 53 дня американские военные нанесли сотни авиаударов, поразив более тысячи целей на территории Йемена.