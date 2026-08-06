NBC узнал о сотнях пострадавших жителей после авиаударов США по Йемену

НЬЮ-ЙОРК, 6 августа. /ТАСС/. Сотни мирных жителей погибли или были ранены в результате ударов, нанесенных США по Йемену в 2025 году. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники.
По их сведениям, нанесенные 17 и 28 апреля 2025 года удары унесли жизни примерно 150 мирных жителей, еще 200 были ранены. 6 апреля 2025 года атаке подвергся частный дом, но число жертв этого удара пока не известно. Как отмечается, всего за 53 дня американские военные нанесли сотни авиаударов, поразив более тысячи целей на территории Йемена.
Несмотря на подробные доклады правозащитных организаций о, вероятно, большом числе погибших, Пентагон не признает, что воздушная операция США против хуситов в Йемене привела к гибели гражданских лиц, подчеркивает NBC News.
15 марта 2025 года США по приказу американского лидера Дональда Трампа начали наносить массированные удары по объектам мятежников-хуситов из йеменского движения «Ансар Аллах». Как заявило Центральное командование ВС США, операция была направлена на защиту американских интересов и обеспечение свободы судоходства. В начале мая прошлого года при посредничестве Омана Вашингтон и движение «Ансар Аллах» договорились о прекращении огня в Йемене.