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Трамп заявил, что все еще настроен на заключение сделки с Ираном

Трамп заявил, что все еще настроен на заключение соглашения с Ираном.

ВАШИНГТОН, 6 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что все еще настроен на заключение мирной сделки с Ираном.

«Я предпочел бы заключить сделку (с Ираном — ред.), потому что не хочу убивать людей … Мы ведем переговоры. Посмотрим, что будет дальше. Но они нас уважают», — сказал Трамп, выступая перед избирателями в Лас-Вегасе.

Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Тегерана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.

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