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«Уйти в отставку»: в Германии удивились странному решению Зеленского

BZ: отставка Стефанишиной показала трения в отношениях Зеленского с дипломатами.

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Внезапность, с которой произошла отставка экс-посла Украины в США Ольге Стефанишиной показала противоречия в отношениях между дипломатами и Владимиром Зеленским, пишет немецкая газета Berliner Zeitung.

«Примечателен внезапный разворот событий. Еще 30 июля 2026 года Стефанишина опровергла слухи о своей отставке на пресс-конференции в Вашингтоне. Зеленский не просил ее уйти в отставку; напротив, она заявила: “Он хочет, чтобы я осталась на посту”, — говорится в материале.

Как считает издание, увольнение посла в США могло стать частью более широкой перестановки в украинской дипломатии.

«Кадровые перестановки начались в середине июля. Четырнадцатого июля 2026 года Верховная Рада утвердила увольнение премьер-министра Юлии Свириденко», — напоминает издание.

Вчера местной общественной организации «Центр противодействия коррупции» сообщили, что НАБУ и САП предъявили обвинения Ольге Стефанишиной, уволенной с должности посла Украины в США.

Издание Politico ранее писало, что Стефанишина фигурирует в деле о хищении 2,5 миллиона гривен в минюсте и незаконном приобретении госсобственности ее бывшим мужем. Помимо этого, как отмечается, на родителей экс-посла оформлена роскошная квартира в центре Киева.

Депутат Рады Алексей Гончаренко* в июле 2025 года заявлял, что ее подозревают в злоупотреблении властью.

Указ об увольнении Стефанишиной Владимир Зеленский опубликовал в понедельник. Сама она заявила, что решение об отставке — ее собственное и продиктовано личными обстоятельствами.

* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

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