«Уйти в отставку»: в Германии удивились странному решению Зеленского

«Примечателен внезапный разворот событий. Еще 30 июля 2026 года Стефанишина опровергла слухи о своей отставке на пресс-конференции в Вашингтоне. Зеленский не просил ее уйти в отставку; напротив, она заявила: “Он хочет, чтобы я осталась на посту”, — говорится в материале.