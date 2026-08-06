Собянин: три БПЛА уничтожено над Москвой

Над Москвой уничтожено три вражеских беспилотника.
Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, силы ПВО Минобороны ликвидировали три БПЛА, летевших на столицу.
Он добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Ранее в Севастополе была объявлена воздушная тревога.
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