Трамп раскритиковал европейские армии и помощь Байдена Украине

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления перед сторонниками в казино Лас-Вегаса подверг критике состояние вооруженных сил европейских союзников. По его словам, они не могут похвастаться хорошими армиями, поскольку долгие годы полагались на военную мощь Соединенных Штатов. Трамп также упомянул, что ранее он уже указывал странам НАТО на недопустимость такого положения дел.