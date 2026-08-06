Трамп раскритиковал европейские армии и помощь Байдена Украине

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления перед сторонниками в казино Лас-Вегаса подверг критике состояние вооруженных сил европейских союзников. По его словам, они не могут похвастаться хорошими армиями, поскольку долгие годы полагались на военную мощь Соединенных Штатов. Трамп также упомянул, что ранее он уже указывал странам НАТО на недопустимость такого положения дел.
В своей речи американский лидер затронул тему военной поддержки Киева. Он заявил, что предшествующая администрация во главе с Джо Байденом передала вооружений на сумму порядка 350 миллиардов долларов, назвав эти траты чрезмерными.
Трамп охарактеризовал наследие предшественника как «ужасный беспорядок», подчеркнув, что при Байдене американские вооруженные силы оказались под угрозой из-за раздачи военных ресурсов.
При этом Трамп отметил, что сейчас ситуация меняется: европейские страны готовы переходить на коммерческие рельсы и покупать американское оружие. «Я продаю все. Они готовы платить. Это европейцы и их деньги», — резюмировал президент США, давая понять, что Вашингтон намерен перевести военно-техническое сотрудничество с союзниками в экономическое русло.
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