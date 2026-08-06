Воздушную тревогу объявили в Киеве и ряде областей Украины

Воздушная тревога объявлена в Киеве и ряде областей Украины.
Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.
Сигнал тревоги в Киеве начал звучать в 01:28 мск.
Воздушная тревога также объявлена в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Черниговской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях.
Ранее взрывы прозвучали в пригороде Харькова.
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