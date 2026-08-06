Reuters: сделка по Ормузскому проливу предоставит Ирану контроль над судами

Несколько собеседников Reuters уточнили, что в переговорах между Ираном и Оманом остаются важные нерешенные вопросы. «Уступка в отношении определенного контроля над Ормузским проливом уже сделана», — сказал один из источников. Другой собеседник сообщил, что переговорщики из стран Персидского залива настаивают на том, чтобы любая уплата сборов была добровольной.