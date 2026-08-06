Reuters: сделка по Ормузскому проливу предоставит Ирану контроль над судами

Cоглашение между Ираном и Оманом предоставит Тегерану контроль над судами, которые входят в Персидский залив через Ормузский пролив, пишет Reuters со ссылкой на источники. Агентство называет это «одной из крупнейших уступок Ирану на сегодняшний день».
Несколько собеседников Reuters уточнили, что в переговорах между Ираном и Оманом остаются важные нерешенные вопросы. «Уступка в отношении определенного контроля над Ормузским проливом уже сделана», — сказал один из источников. Другой собеседник сообщил, что переговорщики из стран Персидского залива настаивают на том, чтобы любая уплата сборов была добровольной.
Иран добивается взимания платы в размере от 5% до 7% от стоимости грузов, перевозимых судами через Ормузский пролив. Оман настаивает на плате в размере 3%. США выступают против введения сборов.
Подробнее — в материале «Ъ» «Правила ормузского движения».