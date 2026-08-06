Эффектно и легко: «Спартак» начал защиту Кубка России с разгрома, «Зениту» и «Краснодару» помогли победить новички

Впрочем, в первом тайме всё внимание на себя перетянул другой легионер — Пабло Солари. Вингер сначала открыл счёт в матче, подкараулив ошибку защитника и убежав один на один, а затем заработал пенальти, но вежливо уступил право на удар Угальде, для которого этот мяч стал первым с мая. Останавливаться на достигнутом костариканец не планировал и после перерыва оформил дубль после собственного отбора и шикарного прохода Игоря Дмитриева.