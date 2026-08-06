Эффектно и легко: «Спартак» начал защиту Кубка России с разгрома, «Зениту» и «Краснодару» помогли победить новички

«Спартак» разгромил «Оренбург» в первом матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Пабло Солари пару раз подкараулил ошибки защитников, Манфред Угальде оформил дубль, Игорь Дмитриев отдал две голевые передачи, а Павел Полех стал самым молодым автором гола в истории команды. В свою очередь, «Зенит» и «Краснодар» одержали победы благодаря точным ударам новичков — Кевина Андраде и Даниила Уткина — в ворота бывших команд: «Балтики» и «Ахмата». А «Динамо» на выезде вырвало победу у «Факела» в компенсированное время благодаря автоголу.
Угальде встрепенулся.
Защиту титула «Спартак» начал дома в матче с «Оренбургом». Учитывая, что на выходных в гости к москвичам нагрянет «Краснодар», Хуан Карлос Карседо выпустил на поле полурезервный состав с Манфредом Угальде на острие. В двух стартовых играх РПЛ форвард не отличился, хотя в гостевом матче с «Ахматом» после выхода на замену выглядел весьма прилично и заработал тот самый штрафной, который завершился голом Эсекьеля Барко.
Активных действий от костариканца ждали ещё и в связи с активностью клуба на трансферном рынке. Несмотря на то что многострадальный Ливай Гарсия отправился в аренду, конкуренция на позиции форварда меньше не стала. В связи с грядущим объявлением о переходе Мирлинда Даку у Угальде появилась дополнительная мотивация доказать свою состоятельность.
Тем более что албанец лично наблюдал за будущим конкурентом по позиции с трибун. Правда, болельщики новичку оказались не рады: в момент, когда его показали на экране, они стали выкрикивать лозунг «Косово — Сербия». Дело в том, что Даку родился в в этом регионе, а два года назад на чемпионате Европы скандировал оскорбительные лозунги в адрес Сербии и Северной Македонии.
Впрочем, в первом тайме всё внимание на себя перетянул другой легионер — Пабло Солари. Вингер сначала открыл счёт в матче, подкараулив ошибку защитника и убежав один на один, а затем заработал пенальти, но вежливо уступил право на удар Угальде, для которого этот мяч стал первым с мая. Останавливаться на достигнутом костариканец не планировал и после перерыва оформил дубль после собственного отбора и шикарного прохода Игоря Дмитриева.
Позднее левый латераль с непрофильного фланга нашёл передачей низом в центре штрафной Наиля Умярова и тот неотразимо приложился с левой, а довершил разгром соперника Павел Полех, замкнувший навес Никиты Массалыги. Для предпоследнего взятие ворот стало историческим: в возрасте 16 лет и 8 месяцев он стал самым молодым автором гола в истории «Спартака», обогнав Джано Ананидзе, который на момент своего дебютного мяча был немного старше.
Андраде огорчил бывших.
Другой фаворит турнира, «Зенит», открывал кубковую кампанию домашней игрой против «Балтики». Несмотря на две серьёзные кадровые потери в лице недавно перешедшего в ЦСКА голкипера Максима Бориско и защитника Кевина Андраде, калининградцы сохранили ауру неуступчивой и боевитой команды. Впрочем, уже на старте матча последний «передал привет» Андрею Талалаеву: выпрыгнул выше всех на угловом и забил дебютный мяч за новую команду.
Однако, в отличие от встречи с «Акроном», резвый старт не задал тон игре и не стал для «Зенита» сигналом действовать у чужих ворот агрессивнее. Напротив, подопечные Сергея Семака играли в режиме энергосбережения, сделав акцент на владении мячом. До перерыва попытки подходов к чужой штрафной можно было пересчитать по пальцам.
Шансы переломить ход неудачно складывающегося матча у балтийцев появились только после перерыва, когда Талалаев сделал несколько перестановок. Правда, поначалу складывалось ощущение, что вышедшие на замену футболисты нацелены вовсе не на ворота. Защитник Эдуардо Андерсон даже ударил в челюсть Даниила Кондакова, который в итоге не смог продолжить матч, а позднее был доставлен в больницу.
А вот до угроз владениям Богдана Москвичёва калининградцы дошли только в концовке встречи: Илья Петров пробил в упор, а дальний удар Стефана Ковача пришёлся сильно мимо.
«Краснодару» и «Динамо» улыбнулась удача.
Квартет В смело можно считать «группой смерти»: помимо «Динамо» и «Краснодара», теневой претендент на продолжение борьбы в Пути РПЛ — «Ахмат» Станислава Черчесова. Грозненцы в стартовом туре отправились в гости к южанам и дали им бой.
Активнее всех в первой половине встречи выглядел новичок «быков» Магомед Оздоев. Полузащитник успевал как создавать угрозы у чужих ворот, так и подчищать у своих: сначала неудачно пробил через себя, а затем заработал пенальти, но арбитр после просмотра VAR изменил решение из-за симуляции Кирилла Щетинина. А после перерыва порадовал местную публику воспитанник академии Даниил Уткин, забивший впервые после возвращения в родную команду.
Реакцией Черчесова стала тройная замена, позволившая в итоге вырвать ничью. Появившиеся на поле Усман Ндонг и Максим Самородов в компенсированное время соорудили спасительный гол из ничего и позволили команде добраться до серии пенальти. Более того, гости даже повели в ней 2:0, однако затем удача отвернулась и от казахстанского форварда, и от Исмаэла Силвы, и от Жулио Ромау, что, впрочем, не помешало увезти домой одно очко.
Не обошлось без удачи и в Воронеже, куда приехало «Динамо». Возвращение Сандро Шварца на пост главного тренера вместо Ролана Гусева пока не оправдывает ожиданий болельщиков, поэтому победа должна была скрасить смазанный старт сезона. Против «Факела» немецкий специалист выставил экспериментальный состав и уже в первом тайме дважды хватался за голову, когда Виктор Окишор и Тимофей Маринкин с убойных позиций попадали в каркас ворот.
Во втором тайме перекладина сыграла уже в пользу гостей, не позволив Николасу Маричалю записать на свой счёт автогол. А вот его коллеге по позиции Игорю Юрганову повезло меньше. В компенсированное время Бителло выполнил подачу с углового, а опытный защитник «Факела» не сумел подстроиться под мяч и срезал его в свои ворота.