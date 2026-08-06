BZ: отставка Стефанишиной вскрыла конфликт между дипломатами и Зеленским

Внезапная отставка экс-посла Украины в США Ольги Стефанишиной свидетельствует о трениях между дипломатическим корпусом и Владимиром Зеленским. К такому выводу пришли авторы немецкой газеты Berliner Zeitung, проанализировав хронологию событий, предшествовавших увольнению.
Издание обращает внимание на резкий разворот в ситуации: еще 30 июля Стефанишина на пресс-конференции в Вашингтоне лично опровергала слухи о своей отставке, утверждая, что президент хочет сохранить ее в должности. Однако уже в понедельник Зеленский опубликовал указ о ее увольнении, что, по мнению журналистов, выглядит неожиданно на фоне предыдущих публичных заявлений.
В материале отмечается, что кадровые перестановки в украинской дипломатии начались несколькими неделями ранее. 14 июля Верховная Рада утвердила отставку премьер-министра Юлии Свириденко, что позволяет рассматривать увольнение Стефанишиной как часть более широкой реорганизации.
Сама экс-посол заявила, что решение покинуть пост связано с личными обстоятельствами, однако немецкое издание напоминает о других факторах. Накануне общественная организация «Центр противодействия коррупции» сообщила, что Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура предъявили Стефанишиной обвинения. По данным Politico, она фигурирует в деле о хищении 2,5 миллиона гривен в министерстве юстиции и незаконном приобретении государственной собственности ее бывшим мужем. Также сообщалось, что на родителей экс-посла оформлена элитная квартира в центре Киева.
Депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) еще в июле 2025 года упоминал о подозрениях в злоупотреблении властью со стороны Стефанишиной.
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