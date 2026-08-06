BZ: отставка Стефанишиной вскрыла конфликт между дипломатами и Зеленским

Сама экс-посол заявила, что решение покинуть пост связано с личными обстоятельствами, однако немецкое издание напоминает о других факторах. Накануне общественная организация «Центр противодействия коррупции» сообщила, что Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура предъявили Стефанишиной обвинения. По данным Politico, она фигурирует в деле о хищении 2,5 миллиона гривен в министерстве юстиции и незаконном приобретении государственной собственности ее бывшим мужем. Также сообщалось, что на родителей экс-посла оформлена элитная квартира в центре Киева.