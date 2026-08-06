Трамп назвал венесуэльскую нефть трофеем США

ВАШИНГТОН, 6 августа. /ТАСС/. Глава американской администрации Дональд Трамп, выступая 5 августа в пригороде Лас-Вегаса (штат Невада), назвал венесуэльскую нефть доставшимся США трофеем.
«Из Венесуэлы поступают миллиарды баррелей нефти. Это одно из самых богатых на нефтяные месторождения мест в мире», — заявил хозяин американский лидер, назвав при этом «48-минутной войной» военную операцию в Каракасе, в результате которой американскими военными были захвачены и вывезены президент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой.
По словам Трампа, США действовали «по-старинке», получив за счет венесуэльской нефти «во много раз больше, чем потратили» на проведение операции. «Все трофеи достаются победителю», — добавил он. При этом он привел оценки, согласно которым США и Венесуэла располагают 60% мировых запасов нефти и газа.
3 января США атаковали гражданские и военные объекты в Венесуэле, захватили и вывезли ее президента с супругой. 5 января они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Им инкриминируют причастность к наркоторговле. Мадуро с супругой вину не признали. Функции главы государства в Венесуэле исполняет уполномоченный президент Делси Родригес, занимавшая при Мадуро пост исполнительного вице-президента республики.