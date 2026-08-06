Трамп назвал венесуэльскую нефть трофеем США

По словам Трампа, США действовали «по-старинке», получив за счет венесуэльской нефти «во много раз больше, чем потратили» на проведение операции. «Все трофеи достаются победителю», — добавил он. При этом он привел оценки, согласно которым США и Венесуэла располагают 60% мировых запасов нефти и газа.