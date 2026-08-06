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Росавиация ограничила полёты в Сочи и Геленджике

Аэропорты Сочи и Геленджика ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов.

Аэропорты Сочи и Геленджика ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов.

Об этом сообщила Росавиация.

В аэропорту Сочи введены временные ограничения на полёты.

В Геленджике установлены дополнительные временные ограничения.

При этом, согласно действующему NOTAM, аэропорт Геленджика принимает регулярные рейсы с 8:30 до 20:00 мск.

Ранее аэропорт московского авиаузла Домодедово в интересах безопасности временно перешёл на обслуживание рейсов по согласованию с соответствующими органами.