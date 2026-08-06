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Глава МВД Германии назвал инцидент с БПЛА в аэропорту Лейпцига гибридной атакой

Инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле может быть связан с гибридной атакой. Такое заявление сделал министр внутренних дел Германии Александер Добриндт, комментируя обнаружение дрона со взрывным устройством.

Источник: Life.ru

По словам главы МВД ФРГ, произошедшее стало серьёзным происшествием, которое напрямую затрагивает вопросы безопасности. Власти страны начали оценку случившегося и выяснение всех обстоятельств.

«Я полагаю, что мы имеем дело со сценарием гибридной атаки», — заявил Добриндт журналистам.

Ранее Life.ru писал, что в аэропорту Лейпциг/Галле обезвредили беспилотник со взрывным устройством. Опасный объект обнаружил сотрудник воздушной гавани, после чего специалисты провели операцию по его ликвидации. Из-за инцидента временно приостанавливали полёты, а одна из взлётно-посадочных полос оставалась закрытой.

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