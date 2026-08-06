Посол Украины в Британии Валерий Залужный заявил, что Киев исчерпал потенциал нововведений на поле боя, подчеркнув, что Россия сумела разработать эффективные контрмеры.
Это заявление прозвучало на встрече украинских дипломатов, которая прошла в Киеве, где Залужного попросили уточнить его предыдущие высказывания о невозможности вступления Украины в НАТО и отставании страны от России в военно-техническом плане.
«В 2026 году Украина применила почти все виды вооружений и доктрин. Ресурс исчерпан. РФ на все это нашла противодействие», — пояснил Залужный.
Ранее сообщалось, что Залужный не был допущен на встречу Владимира Зеленского с министром обороны Великобритании Уэсом Стритингом.