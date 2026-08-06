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Залужный заявил, что Киев исчерпал прогресс в военной сфере

Залужный признал, что Киев исчерпал потенциал нововведений, а Россия нашла противодействие на всё.

Источник: Аргументы и факты

Посол Украины в Британии Валерий Залужный заявил, что Киев исчерпал потенциал нововведений на поле боя, подчеркнув, что Россия сумела разработать эффективные контрмеры.

Это заявление прозвучало на встрече украинских дипломатов, которая прошла в Киеве, где Залужного попросили уточнить его предыдущие высказывания о невозможности вступления Украины в НАТО и отставании страны от России в военно-техническом плане.

«В 2026 году Украина применила почти все виды вооружений и доктрин. Ресурс исчерпан. РФ на все это нашла противодействие», — пояснил Залужный.

Ранее сообщалось, что Залужный не был допущен на встречу Владимира Зеленского с министром обороны Великобритании Уэсом Стритингом.

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