В Абхазии восстановили энергоснабжение после аварии на ИнгурГЭС

Минэнерго Абхазии сообщило о восстановлении электроснабжения после системной аварии на ИнгурГЭС. Причины аварии ведомство не называет.
Блэкаут также произошел в Грузии 5 августа около 20:10 по местному времени (19:10 мск). В Тбилиси остановилось метро, была нарушена работа Грузинской железной дороги, сообщает Interpressnews. Позднее подачу энергии начали восстанавливать.
Масштабные отключения света также произошли в Грузии и Абхазии 24 и 25 июля из-за аварии на ИнгурГЭС, расположенной на административной границе. Плотина и водозабор расположены на территории Тбилиси, а машинный зал — в Абхазии. Станцию эксплуатируют обе стороны.