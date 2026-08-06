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В Абхазии восстановили энергоснабжение после аварии на ИнгурГЭС

Минэнерго Абхазии сообщило о восстановлении электроснабжения после системной аварии на ИнгурГЭС. Причины аварии ведомство не называет.

Минэнерго Абхазии сообщило о восстановлении электроснабжения после системной аварии на ИнгурГЭС. Причины аварии ведомство не называет.

Блэкаут также произошел в Грузии 5 августа около 20:10 по местному времени (19:10 мск). В Тбилиси остановилось метро, была нарушена работа Грузинской железной дороги, сообщает Interpressnews. Позднее подачу энергии начали восстанавливать.

Масштабные отключения света также произошли в Грузии и Абхазии 24 и 25 июля из-за аварии на ИнгурГЭС, расположенной на административной границе. Плотина и водозабор расположены на территории Тбилиси, а машинный зал — в Абхазии. Станцию эксплуатируют обе стороны.

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