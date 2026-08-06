Отец Маска восхитился улыбчивостью россиян

ВАШИНГТОН, 6 авг — РИА Новости. Отец американского миллиардера Илона Маска предприниматель Эррол Маск признался РИА Новости, что восхищается российскими гражданами, их улыбчивостью и гостеприимством.
«Каждый, кого вы встречаете (в России — ред.), полон улыбок… Все хотят узнать о вас все, хотят что-то вам дать, хотят вас накормить, показать свои вещи», — рассказал Маск.
Южноафриканский предприниматель подчеркнул, что в россиянах «нет злости и они очень любознательны».
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