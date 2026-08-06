Модули РОС будут отделены от МКС после затопления станции

Ранее сообщалось, что строительство РОС в составе МКС начнется в 2028 году. Сначала к ней пристыкуют универсальный узловой модуль, а затем научно-энергетический. Они будут отделены от МКС вместе с модулем «Наука», который находится в составе МКС с 2021 года. Полная конфигурация РОС, в которую также войдут базовый модуль и два целевых, будет собрана в 2034 году.