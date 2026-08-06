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Власти США отчитались о росте выдворений украинцев

США выдворили 110 граждан Украины с временной защитой от депортации.

Источник: © РИА Новости

ВАШИНГТОН, 6 авг — РИА Новости. В первые шесть месяцев 2026 финансового года (1 октября 2025 года — 31 марта 2026 года) США выдворили 110 граждан Украины с временной защитой от депортации, что стало максимальным показателем за последние пять лет, выяснило РИА Новости, изучив отчетные документы Иммиграционной и таможенной службы США (ICE).

В предыдущие годы число выдворений граждан Украины с таким статусом было значительно ниже: в 2022 финансовом году ICE зафиксировала 10 случаев, в 2023 году — 41, а в 2024 году — 52, согласно отчетным данным.

Всего, по данным министерства внутренней безопасности США (DHS), около 103,7 тысячи граждан Украины на данный момент находятся под временной защитой от депортации в США, которая предоставляет право на легальное пребывание в стране и получение разрешения на работу.

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