Власти США отчитались о росте выдворений украинцев

ВАШИНГТОН, 6 авг — РИА Новости. В первые шесть месяцев 2026 финансового года (1 октября 2025 года — 31 марта 2026 года) США выдворили 110 граждан Украины с временной защитой от депортации, что стало максимальным показателем за последние пять лет, выяснило РИА Новости, изучив отчетные документы Иммиграционной и таможенной службы США (ICE).