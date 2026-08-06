Лантратова назвала число курян, чья судьба неизвестна после вторжения ВСУ

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Спустя два года после вторжения ВСУ в Курскую область судьба порядка 300 жителей региона из 2 176 пропавших остается неизвестной, заявила уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова.
«Всего пропали 2 176 жителей. Большинство из них были найдены и вернулись домой. Неизвестной остается судьба порядка 300 человек. Поиск, конечно, дает результаты, и надежда на их возвращение есть», — сказала она телеканалу «Звезда».
По словам Лантратовой, работа в этом направлении ведется совместно с губернатором Курской области Александром Хинштейном и другими компетентными органами, спецслужбами.
С помощью Международного комитета Красного Креста, отметила Лантратова, удалось найти порядка 1 700 человек и более тысячи вернулись домой. Также она добавила, что даже спустя длительное время людей удавалось находить.
«По каждому человеку будем работать до тех пор, пока его судьба не будет установлена», — подытожила Лантратова.