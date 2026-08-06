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Путин назначил нового исполняющего обязанности командующего войсками ВВО

До этого назначения Петр Болгарев занимал пост начальника штаба группировки «Восток».

Источник: AmurMedia

Исполняющим обязанности командующего войсками Восточного военного округа назначен генерал-полковник Петр Болгарев, занимавший должность начальника штаба Восточного военного округа, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

«Новым командующим войсками Центрального военного округа указом Президента РФ назначен генерал-полковник Андрей Иванаев, ранее командовавший войсками Восточного военного округа. Исполняющим обязанности командующего войсками Восточного военного округа назначен генерал-полковник Петр Болгарев, занимавший должность начальника штаба Восточного военного округа», — говорится в сообщении.

Назначение состоялось в ходе масштабных перестановок в руководстве Министерства обороны 5 августа. Решение о назначении командующего было принято по предложению генерал-полковника Андрея Иванаева.

«По предложению самого Андрея Сергеевича [Иванаева, генерал-полковника] исполняющим обязанности командующего Восточным военным округом и, соответственно, командующим группировкой “Восток” назначается начальник штаба этой группировки Болгарев Петр Николаевич», — сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что войска Восточного округа решают наиболее ответственные задачи по освобождению территорий Донецкой Народной Республики. Он выразил надежду на то, что новый командующий будет эффективно работать в связке с Андреем Иванеевым для выполнения общих задач.

«Хочу выразить надежду на то, что вы будете выполнять общие задачи вместе и это будет так же эффективно, как это было до сих пор», — заметил российский лидер.

Петр Николаевич Болгарев — российский военачальник, генерал-лейтенант (звание присвоено в ноябре 2023 года). С начала СВО занимал пост заместителя командующего 36-й армией Восточного военного округа. Возглавлял 29-ю общевойсковую армию ВВО (дислоцирована в Забайкальском крае), которая принимала участие в боевых действиях. До августа 2026 года был начальником штаба группировки войск «Восток», действовавшей на южнодонецком направлении.

С 5 августа 2026 года исполняет обязанности командующего Восточным военным округом и командующего группировкой войск «Восток».

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