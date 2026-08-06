Путин назначил нового исполняющего обязанности командующего войсками ВВО

Исполняющим обязанности командующего войсками Восточного военного округа назначен генерал-полковник Петр Болгарев, занимавший должность начальника штаба Восточного военного округа, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
«Новым командующим войсками Центрального военного округа указом Президента РФ назначен генерал-полковник Андрей Иванаев, ранее командовавший войсками Восточного военного округа. Исполняющим обязанности командующего войсками Восточного военного округа назначен генерал-полковник Петр Болгарев, занимавший должность начальника штаба Восточного военного округа», — говорится в сообщении.
Назначение состоялось в ходе масштабных перестановок в руководстве Министерства обороны 5 августа. Решение о назначении командующего было принято по предложению генерал-полковника Андрея Иванаева.
«По предложению самого Андрея Сергеевича [Иванаева, генерал-полковника] исполняющим обязанности командующего Восточным военным округом и, соответственно, командующим группировкой “Восток” назначается начальник штаба этой группировки Болгарев Петр Николаевич», — сказал Путин.
Глава государства подчеркнул, что войска Восточного округа решают наиболее ответственные задачи по освобождению территорий Донецкой Народной Республики. Он выразил надежду на то, что новый командующий будет эффективно работать в связке с Андреем Иванеевым для выполнения общих задач.
«Хочу выразить надежду на то, что вы будете выполнять общие задачи вместе и это будет так же эффективно, как это было до сих пор», — заметил российский лидер.
Петр Николаевич Болгарев — российский военачальник, генерал-лейтенант (звание присвоено в ноябре 2023 года). С начала СВО занимал пост заместителя командующего 36-й армией Восточного военного округа. Возглавлял 29-ю общевойсковую армию ВВО (дислоцирована в Забайкальском крае), которая принимала участие в боевых действиях. До августа 2026 года был начальником штаба группировки войск «Восток», действовавшей на южнодонецком направлении.
С 5 августа 2026 года исполняет обязанности командующего Восточным военным округом и командующего группировкой войск «Восток».