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Трамп заявил, что у европейских стран слабые армии

Трамп выразил мнение, что вооруженные силы европейских союзников слабы.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил мнение, что вооруженные силы европейских союзников слабы.

«У них нет хороших вооруженных сил, потому что они слишком долго полагались на нас. Я ясно дал понять НАТО, что такая практика недопустима», — подчеркнул Трамп, выступая перед своими сторонниками в Лас-Вегасе.

Президент США отметил, что европейские страны традиционно приобретают американское оружие, в том числе для Украины. При этом, как указал Трамп, предыдущая администрация во главе с Джо Байденом раздала вооружений на сумму около 350 миллиардов долларов.

«Мы унаследовали ужасный беспорядок. Сонный Джо ставил под угрозу нашу армию. Они отдали столько всего просто так. 350 миллиардов, я бы сказал, что это много денег», — резюмировал он.

Теперь, по словам Трампа, европейские государства готовы покупать американское оружие.

Ранее сообщалось, что президент США во время встречи с Владимиром Зеленским отказался удовлетворить просьбу Киева о поставках сотен ракет-перехватчиков для комплексов Patriot.

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