Трамп заявил, что у европейских стран слабые армии

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил мнение, что вооруженные силы европейских союзников слабы.
«У них нет хороших вооруженных сил, потому что они слишком долго полагались на нас. Я ясно дал понять НАТО, что такая практика недопустима», — подчеркнул Трамп, выступая перед своими сторонниками в Лас-Вегасе.
Президент США отметил, что европейские страны традиционно приобретают американское оружие, в том числе для Украины. При этом, как указал Трамп, предыдущая администрация во главе с Джо Байденом раздала вооружений на сумму около 350 миллиардов долларов.
«Мы унаследовали ужасный беспорядок. Сонный Джо ставил под угрозу нашу армию. Они отдали столько всего просто так. 350 миллиардов, я бы сказал, что это много денег», — резюмировал он.
Теперь, по словам Трампа, европейские государства готовы покупать американское оружие.
Ранее сообщалось, что президент США во время встречи с Владимиром Зеленским отказался удовлетворить просьбу Киева о поставках сотен ракет-перехватчиков для комплексов Patriot.