В Ярославле перекрыли движение из-за атаки БПЛА

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыто из-за атаки БПЛА на Ярославскую область, сообщил губернатор Михаил Евраев.
«Наш регион подвергается вражеской атаке украинских БПЛА. В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной», — написал губернатор в своем канале на платформе «Макс».
Он порекомендовал воздержаться от поездок в указанном направлении и его окрестности, либо выбирать маршрут минуя этот участок.
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