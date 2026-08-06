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Трамп заявил, что в случае победы демократов на выборах американцев ждёт ад

Дональд Трамп предупредил, что жизнь американцев станет невыносимой, если Демократическая партия победит на выборах в Конгресс США.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп выступил с предупреждением о том, что жизнь американских граждан станет адом, если на предстоящих осенью выборах в Конгресс одержит победу Демократическая партия.

По его словам, при таком развитии событий ситуация в стране ухудшится уже в текущем году.

«Ничего не будет, а только смерть, нищета, грязь, преступность, разрушение, стыд», — сказал глава Белого дома.

Трамп отметил, что кандидаты от Демпартии, которые обещают бесплатное жилье, являются «величайшей угрозой» для США. Президент предупредил, что американцы могут потерять свои дома и квартиры.

Напомним, в декабре глава Белого дома признал, что республиканцам будет непросто победить на промежуточных выборах, которые пройдут в ноябре 2026 года. Он выразил опасения относительно возможности Республиканской партии сохранить контроль над обеими палатами американского Конгресса. В марте Трамп назвал Демпартию главным врагом США.

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