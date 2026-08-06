Трамп заявил, что в случае победы демократов на выборах американцев ждёт ад

Напомним, в декабре глава Белого дома признал, что республиканцам будет непросто победить на промежуточных выборах, которые пройдут в ноябре 2026 года. Он выразил опасения относительно возможности Республиканской партии сохранить контроль над обеими палатами американского Конгресса. В марте Трамп назвал Демпартию главным врагом США.