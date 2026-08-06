Лантратова рассказала, сколько бойцов удалось вернуть с Украины

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Порядка 550 российских военнослужащих вернулись домой с Украины за последнее время, новые обмены готовятся, но их даты не называются в целях безопасности, заявила уполномоченная по правам человека в РФ Яна Лантратова.
По ее словам, за июнь удалось установить судьбу 90 российских военных.
«За последнее время состоялись три крупных обмена: домой вернулись при участии министерства обороны, профильных спецслужб, аппарата уполномоченного по правам человека 550 наших военнослужащих», — сказала Лантратова телеканалу «Звезда».
Она добавила, что новые обмены готовятся, однако в целях безопасности их даты не раскрываются.