Лантратова рассказала, сколько бойцов удалось вернуть с Украины

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Порядка 550 российских военнослужащих вернулись домой с Украины за последнее время, новые обмены готовятся, но их даты не называются в целях безопасности, заявила уполномоченная по правам человека в РФ Яна Лантратова.