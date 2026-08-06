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Лантратова рассказала, сколько бойцов удалось вернуть с Украины

Лантратова: 550 военных удалось вернуть с Украины, новые обмены готовятся.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Порядка 550 российских военнослужащих вернулись домой с Украины за последнее время, новые обмены готовятся, но их даты не называются в целях безопасности, заявила уполномоченная по правам человека в РФ Яна Лантратова.

По ее словам, за июнь удалось установить судьбу 90 российских военных.

«За последнее время состоялись три крупных обмена: домой вернулись при участии министерства обороны, профильных спецслужб, аппарата уполномоченного по правам человека 550 наших военнослужащих», — сказала Лантратова телеканалу «Звезда».

Она добавила, что новые обмены готовятся, однако в целях безопасности их даты не раскрываются.