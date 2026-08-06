В России определили очередность размещения партий в бюллетене на выборах в Госдуму

ЦИК России представил порядок размещения партий в бюллетене на выборах в Госдуму. Итоги жеребьевки касаются выборов депутатов нижней палаты парламента по федеральному избирательному округу. В частности, по результатам распределения фракции будут представлены в бюллетене в следующем порядке:
Всероссийская политическая партия «Единая Россия» Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия “Яблоко” Политическая партия ЛДПР — Либерально-демократическая партия России Политическая партия “Партия прямой демократии” Политическая партия “Российская экологическая партия “Зелёные” Социалистическая политическая партия Справедливая Россия Всероссийская политическая партия “Родина” КПРФ — политическая партия Коммунистическая партия Российской Федерации Партия пенсионеров Политическая партия коммунисты России Политическая партия “Новые люди”.
Напомним, выборы депутатов Государственной думы пройдут с 18 по 20 сентября.