Мэр Хиросимы в годовщину бомбардировки критиковал РФ, но не упомянул США

В то же время мэр Хиросимы, как и в прошлые годы, ни разу не сказал, что атомную бомбардировку города в 1945 году осуществили США. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити в ходе своего выступления также не упомянула США. Такаити пообещала, что Япония продолжит делать все возможное для ядерного разоружения и создания мира без ядерного оружия. «Мы не должны останавливать движения по этому пути», — подчеркнула она. Мэр города также призвал к ядерному разоружению и выразил надежду на то, что в мире никогда не появится третьего города, перенесшего атомные бомбардировки.