Мэр Хиросимы в годовщину бомбардировки критиковал РФ, но не упомянул США

ТОКИО, 6 августа. /ТАСС/. Мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи, выступая на мемориальной церемонии по случаю 81-й годовщины американской атомной бомбардировки, выступил с критикой России и ее действий на Украине, в то же время не упомянул США как страну, сбросившую на город атомную бомбу.
Свое выступление Мацуи начал с того, что обвинил Россию в том, что она якобы «использует ядерное оружие в качестве инструмента запугивания», а также подвергнул критике ее действия на Украине. При этом в первой части своего выступления он не произносил слова Россия, называя ее «большой державой», однако затем напрямую упомянул РФ и конфликт на Украине.
В то же время мэр Хиросимы, как и в прошлые годы, ни разу не сказал, что атомную бомбардировку города в 1945 году осуществили США. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити в ходе своего выступления также не упомянула США. Такаити пообещала, что Япония продолжит делать все возможное для ядерного разоружения и создания мира без ядерного оружия. «Мы не должны останавливать движения по этому пути», — подчеркнула она. Мэр города также призвал к ядерному разоружению и выразил надежду на то, что в мире никогда не появится третьего города, перенесшего атомные бомбардировки.
Японские официальные лица в публичных выступлениях обычно никогда не подчеркивают, что именно США совершили бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. В прошлые годы японские премьеры и мэры двух городов в своих выступлениях на церемониях, посвященных трагедии, также напрямую не называли Соединенные Штаты. Однако в Мемориальном музее мира в Хиросиме представлены все подробности атомных бомбардировок 1945 года. В учебных пособиях для школ и институтов Японии их история также всесторонне отражена.
Атомные бомбардировки двух городов были осуществлены США в самом конце Второй мировой войны с официально объявленной целью ускорить капитуляцию Японии. Это единственные в истории человечества примеры боевого применения ядерного оружия. В результате взрыва бомбы, сброшенной на Хиросиму, в один день, по разным оценкам, погибли от 70 тыс. до 100 тыс. человек. К концу 1945 года число жертв возросло до 140 тыс. за счет тех, кто умер в больницах от полученных ран и облучения. Общее число жертв бомбардировки превышает 350 тыс.
США до сих пор не признают своей моральной ответственности за атомные бомбардировки, оправдывая свои действия «военной необходимостью». Экс- президент Джо Байден, участвовавший в саммите Группы семи в Хиросиме в мае 2023 года, как и Барак Обама, ставший в 2016 году первым действующим американским президентом, посетившим мемориал, извинений за атомные удары не приносили. Американский лидер Дональд Трамп мемориалы в Хиросиме и Нагасаки не посещал, хотя власти японских городов приглашали его как в ходе первого президентского срока, так и после его возвращения в Белый дом.