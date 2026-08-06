ООН спрогнозировала рост числа голодающих в мире из-за феномена Эль-Ниньо

Эль-Ниньо (в переводе с испанского — «мальчик») — процесс, при котором поверхностные воды в экваториальной части Тихого океана становятся необычно теплыми. Явление влияет на глобальную температуру и климат в прибрежных странах: в обычно сухих регионах проливаются сильнейшие ливни, а в других наступает сильная засуха.