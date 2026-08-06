Вэнс признал наличие разногласий с Нетаньяху

Говоря о перспективах урегулирования конфликта с Ираном, вице-президент США отметил, что стремится внести свой вклад в его завершение. «Я абсолютно точно пытаюсь сделать это. Но иногда требуется сделать один шаг вперед и два назад, а потом сделать три шага вперед и один назад», — указал он.