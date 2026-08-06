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Вэнс признал наличие разногласий с Нетаньяху

Вице-президент США отметил, что в случаях, когда точки зрений различаются, он честно обсуждает разницу во мнениях с премьер-министром Израиля.

НЬЮ-ЙОРК, 6 августа. /ТАСС/. Вице-президент США Джей Ди Вэнс признал, что у него бывают разногласия с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

«Израиль — замечательный партнер, это союзник США. Но как это бывает в отношениях с Францией, Великобританией или любым другим союзником Соединенных Штатов, иногда наши мнения расходятся», — сказал Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

Он добавил, что его задача как вице-президента заключается в защите интересов исключительно своей страны. «Когда наши интересы совпадают с [интересами] Израиля, мы обсуждаем, как добиться общих целей. Когда моя точка зрения отличается от [позиции] премьер-министра Израиля, мы честно это обсуждаем», — добавил Вэнс.

Говоря о перспективах урегулирования конфликта с Ираном, вице-президент США отметил, что стремится внести свой вклад в его завершение. «Я абсолютно точно пытаюсь сделать это. Но иногда требуется сделать один шаг вперед и два назад, а потом сделать три шага вперед и один назад», — указал он.

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