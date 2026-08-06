Новая схема мошенников нацелена на подростков, получивших паспорт

Злоумышленники начали использовать факт совершеннолетия для обмана молодых людей, представляясь операторами связи и сотрудниками госорганов.
Об этом говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно схеме, жертве поступает звонок от псевдооператора с требованием переоформить договор, для чего необходимо продиктовать код из СМС.
Затем подключается лжесотрудник «Госуслуг» и запугивает сообщением о краже данных. Эстафету перехватывает лжепредставитель Центробанка, который убеждает молодого человека, что его сбережения участвуют в преступной схеме. Под предлогом «декларирования» средств их вынуждают перевести накопления на указанные счета.
Мошенники также могут убедить жертву, что на неё уже оформлены микрокредиты, и для «отмены» потребовать направить заявки в микрофинансовые организации, а затем продиктовать коды из СМС.
На деле же с помощью этих кодов злоумышленники оформляют на гражданина реальные кредиты и похищают деньги.
Ранее психиатр Василий Шуров рассказал, что повышенная скрытность и резкие изменения в поведении родственника могут указывать на влияние мошенников.