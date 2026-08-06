Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новая схема мошенников нацелена на подростков, получивших паспорт

Злоумышленники начали использовать факт совершеннолетия для обмана молодых людей, представляясь операторами связи и сотрудниками госорганов.

Злоумышленники начали использовать факт совершеннолетия для обмана молодых людей, представляясь операторами связи и сотрудниками госорганов.

Об этом говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Согласно схеме, жертве поступает звонок от псевдооператора с требованием переоформить договор, для чего необходимо продиктовать код из СМС.

Затем подключается лжесотрудник «Госуслуг» и запугивает сообщением о краже данных. Эстафету перехватывает лжепредставитель Центробанка, который убеждает молодого человека, что его сбережения участвуют в преступной схеме. Под предлогом «декларирования» средств их вынуждают перевести накопления на указанные счета.

Мошенники также могут убедить жертву, что на неё уже оформлены микрокредиты, и для «отмены» потребовать направить заявки в микрофинансовые организации, а затем продиктовать коды из СМС.

На деле же с помощью этих кодов злоумышленники оформляют на гражданина реальные кредиты и похищают деньги.

Ранее психиатр Василий Шуров рассказал, что повышенная скрытность и резкие изменения в поведении родственника могут указывать на влияние мошенников.

Узнать больше по теме
МВД России: структура, задачи и полномочия
Министерство внутренних дел Российской Федерации — федеральный орган исполнительной власти, отвечающий за охрану общественного порядка, борьбу с преступностью, обеспечение безопасности граждан и реализацию государственной политики в сфере внутренних дел. В материале рассказываем, чем занимается МВД России, какие задачи выполняет министерство, как устроена его структура, кто возглавляет ведомство и какие полномочия оно имеет.
Читать дальше