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Трамп заявил, что США все еще рассчитывают заключить сделку с Ираном

Трамп заявил, что Соединенные Штаты продолжают вести переговоры с Ираном.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты продолжают вести переговоры с Ираном и рассчитывают достичь договоренностей.

«Я бы предпочел заключить сделку, поскольку не хочу убивать людей. Мы ведем диалог. Давайте посмотрим, что получится», — заявил американский лидер во время выступления в Лас-Вегасе.

При этом Трамп выразил уверенность, что теперь власти Ирана уважают США.

Ранее сообщалось, что президент США во время встречи с Владимиром Зеленским отказался удовлетворить просьбу Киева о поставках сотен ракет-перехватчиков для комплексов Patriot.

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