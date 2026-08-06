Трамп заявил, что США все еще рассчитывают заключить сделку с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты продолжают вести переговоры с Ираном и рассчитывают достичь договоренностей.
«Я бы предпочел заключить сделку, поскольку не хочу убивать людей. Мы ведем диалог. Давайте посмотрим, что получится», — заявил американский лидер во время выступления в Лас-Вегасе.
При этом Трамп выразил уверенность, что теперь власти Ирана уважают США.
Ранее сообщалось, что президент США во время встречи с Владимиром Зеленским отказался удовлетворить просьбу Киева о поставках сотен ракет-перехватчиков для комплексов Patriot.