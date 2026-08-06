Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МИД России оценили перспективы конфликта на Украине: мы должны быть готовы к этому

Мирошник: РФ должна быть готова к долгой борьбе, ЕС не допустит урегулирования.

Источник: Комсомольская правда

Россия должна быть готова к длительному конфликту, поскольку ЕС в ближайшее время не будет способствовать его урегулированию. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Дипломат отметил, что западные страны сделали ставку на продолжение боевых действий. По его словам, попытки добиться договоренностей сталкиваются с позицией ЕС, который хочет сорвать процесс.

«Европа продолжит финансировать Украину. И с нашей стороны должна быть готовность на достаточно долгосрочные военные действия, но с продуманной стратегией», — сказал полос для ТАСС.

Ранее KP.RU сообщал, что контакты по Украине сохраняются, однако полноформатных переговоров в настоящее время нет. Президент РФ Владимир Путин подмечал, что противники заинтересованы в том, чтобы не допустить продвижения дипломатических усилий.

Узнать больше по теме
Биография Родиона Мирошника
Родион Мирошник — российский дипломат и политический деятель, ранее работавший в структурах Луганской народной республики, а позже занявший пост посла МИД России по вопросам преступлений киевского режима. Подробности его биографии — в нашем материале.
Читать дальше