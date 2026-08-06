Россия должна быть готова к длительному конфликту, поскольку ЕС в ближайшее время не будет способствовать его урегулированию. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
Дипломат отметил, что западные страны сделали ставку на продолжение боевых действий. По его словам, попытки добиться договоренностей сталкиваются с позицией ЕС, который хочет сорвать процесс.
«Европа продолжит финансировать Украину. И с нашей стороны должна быть готовность на достаточно долгосрочные военные действия, но с продуманной стратегией», — сказал полос для ТАСС.
Ранее KP.RU сообщал, что контакты по Украине сохраняются, однако полноформатных переговоров в настоящее время нет. Президент РФ Владимир Путин подмечал, что противники заинтересованы в том, чтобы не допустить продвижения дипломатических усилий.