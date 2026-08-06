Премьер Японии не назвала страну, сбросившую атомную бомбу на Хиросиму

«Восемьдесят один год назад одна атомная бомба в одно мгновение разрушила привычную жизнь Хиросимы и безжалостно отняла бесценные жизни каждого из погибших. Город был выжжен дотла, а все, что люди создавали в своей повседневной жизни, и все их надежды на будущее были мгновенно уничтожены», — сказала Такаити.