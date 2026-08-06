Премьер Японии не назвала страну, сбросившую атомную бомбу на Хиросиму

ТОКИО, 6 авг — РИА Новости. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити и мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи в ходе выступления на церемонии, посвященной 81-й годовщине атомной бомбардировки Хиросимы, не назвали страну, сбросившую атомную бомбу на город 6 августа 1945 года.
Трансляция шла в прямом эфире на основных каналах телевидения и в интернете.
«Восемьдесят один год назад одна атомная бомба в одно мгновение разрушила привычную жизнь Хиросимы и безжалостно отняла бесценные жизни каждого из погибших. Город был выжжен дотла, а все, что люди создавали в своей повседневной жизни, и все их надежды на будущее были мгновенно уничтожены», — сказала Такаити.
Она подтвердила приверженность страны трем неядерным принципам и отметила, что «катастрофа, которую атомные бомбы принесли Хиросиме и Нагасаки, и невыразимые страдания огромного числа людей никогда не должны повториться».
Премьер Японии выразила готовность возглавить усилия международного сообщества по «достижению мира без ядерного оружия», выступив за сохранение и укрепление режима ДНЯО.
В свою очередь, мэр города Хиросима Кадзуми Мацуи также ни разу не упомянул США.
«Применение ядерного оружия способно причинить человечеству катастрофический ущерб и что ядерное разоружение и нераспространение являются задачами, которые необходимо решать на многосторонней основе», — сказал он.
Церемония памяти погибших при атомной бомбардировке состоялась в Хиросиме в 81-ю годовщину трагедии. В ней приняли участие председатели обеих палат японского парламента, министры иностранных дел и здравоохранения, представители рекордных 127 стран и регионов, ООН, МАГАТЭ и других международных организаций.
В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки — 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. В годовщину трагических событий — 6 и 9 августа — в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходит «Церемонии мира».
Премьер-министры Японии в последние годы избегают упоминать США в контексте бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. В частности, на церемонии в прошлом году о роли Соединенных Штатов умолчал тогдашний премьер Сигэру Исиба.