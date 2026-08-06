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В школьном меню появятся морепродукты и рыбные закуски

Новые методические рекомендации по питанию школьников, включающие морепродукты и рыбные закуски, вступят в силу с 1 сентября 2026 года.

Новые методические рекомендации по питанию школьников, включающие морепродукты и рыбные закуски, вступят в силу с 1 сентября 2026 года.

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Как следует из документа, морепродукты разрешат добавлять не только в первые и вторые блюда, но и в гарниры и салаты.

В школьном меню также появятся холодные рыбные закуски, запечённые и тушёные блюда с овощами, а также запеканки с морепродуктами.

Ранее депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш предложил ввести в школах обязательные уроки здорового образа жизни и пересмотреть ассортимент буфетов.

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