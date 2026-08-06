Экипаж танкера сообщил о взрывах в Ормузском проливе

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Танкер, проходящий через Ормузский пролив, отправил сообщение о звуках взрывов, экипаж в безопасности, сообщает управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).
«UKMTO получило сообщение об инциденте в девяти морских милях (около 16,7 километров — ред.) к юго-востоку от Кумзара в Омане. Капитан танкера сообщил о звуках двух взрывов во время прохождения Ормузского пролива», — говорится в сообщении UKMTO.
При этом отмечается, что экипаж танкера не пострадал и находится в безопасности.
Узнать больше по теме
Ормузский пролив: главный нефтяной маршрут в эпицентре конфликтов
Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.Читать дальше