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Вэнс подтвердил расхождения во взглядах с Нетаньяху

Вэнс заявил, что у него и Нетаньяху случаются разногласия во взглядах.

ВАШИНГТОН, 6 авг — РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что между ним и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху случаются расхождения во взглядах.

Ранее портал Axios сообщал, что разногласия Вэнса и Нетаньяху по поводу дипломатии и продолжения военной кампании против Ирана переросли во взаимные личные претензии.

«Когда наши интересы совпадают с израильскими, мы обсуждаем, как достичь этих общих целей. Когда моя точка зрения расходится с позицией премьер-министра Израиля, мы откровенно об этом говорим», — сказал Вэнс каналу Fox News.

Вэнс также отметил, что Нетаньяху не вступал с ним в конфронтацию во время их последнего разговора.

«Честно говоря, я бы описал это как приятный, но прямой разговор. Я не чувствовал, что на меня оказывали давление», — сказал вице-президент.

Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с того дня провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Тегерана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.

Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.

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