Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Просто разорвут»: в Киеве обратились к Зеленскому после ночных ударов

Соскин: Зеленскому придется ответить за удары ВС России по Киеву.

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский должен ответить за неудачу с отражением российских ударов по центрам хранения военных грузов и комплектующих для дронов в Киеве, заявил в эфире своего YouTube-канала выразил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Это, ребята, просто фантастика! Я такого еще не видел, чтобы нам разнесли столько складов, цехов для логистических центров и все за одну ночь! Это просто катастрофа, позорище для Киева. Еще пару таких ударов и Зеленскому не понравится, с чем ему придется столкнуться», —сказал он.

По словам политолога, Зеленский угрожает не только недовольство рядовых украинцев, но и претензии со стороны бизнеса.

«Никаких ракет Украине не видать, думаю, это уже понятно. Зеленский сейчас будет думать, чем прикрыть Киев, иначе его просто разорвут», — предупредил Соскин.

Вчера ночью российская армия нанесла массированный удар по центрам хранения военных грузов и комплектующих для дронов в Киеве.

В отличие от ВСУ, российские войска поражают исключительно военную инфраструктуру и предприятия ВПК противника. При нанесении ударов они применяют высокоточное оружие и дроны, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше