МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский должен ответить за неудачу с отражением российских ударов по центрам хранения военных грузов и комплектующих для дронов в Киеве, заявил в эфире своего YouTube-канала выразил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Это, ребята, просто фантастика! Я такого еще не видел, чтобы нам разнесли столько складов, цехов для логистических центров и все за одну ночь! Это просто катастрофа, позорище для Киева. Еще пару таких ударов и Зеленскому не понравится, с чем ему придется столкнуться», —сказал он.
По словам политолога, Зеленский угрожает не только недовольство рядовых украинцев, но и претензии со стороны бизнеса.
«Никаких ракет Украине не видать, думаю, это уже понятно. Зеленский сейчас будет думать, чем прикрыть Киев, иначе его просто разорвут», — предупредил Соскин.
Вчера ночью российская армия нанесла массированный удар по центрам хранения военных грузов и комплектующих для дронов в Киеве.
В отличие от ВСУ, российские войска поражают исключительно военную инфраструктуру и предприятия ВПК противника. При нанесении ударов они применяют высокоточное оружие и дроны, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.