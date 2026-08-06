«Просто разорвут»: в Киеве обратились к Зеленскому после ночных ударов

«Это, ребята, просто фантастика! Я такого еще не видел, чтобы нам разнесли столько складов, цехов для логистических центров и все за одну ночь! Это просто катастрофа, позорище для Киева. Еще пару таких ударов и Зеленскому не понравится, с чем ему придется столкнуться», —сказал он.